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В Ярославле завели дело на мать, оставившую детей без присмотра дома

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Ярославля по подозрению в оставлении своих детей в опасности, сообщает СКР.

Дело расследуется по части 1 статьи 125 УК РФ (заведомое оставление в опасности).

По данным следствия, 4 августа женщина ушла из квартиры на четвертом этаже, оставив своих малолетних детей без присмотра. В это время дети забрались на подоконник и вылезли на оконные карнизы.

По информации СКР, женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за оставление своих детей без присмотра.

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