Почти сотня человек заразилась COVID-19 в орловском доме престарелых

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Орловская область) возросло до 90, сообщил оперативный штаб региона в среду.

"За последние сутки в Орловской области зафиксировано 102 случая заражения COVID-19. Сегодняшний прирост статистики зараженных вызван обнаружением очага в Богдановском доме-интернате для престарелых... На сегодня (в доме-интернате - ИФ) выявлено порядка 90 зараженных, из которых 24 сотрудника", - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Андрея Клычков проверку начали департамент социальной защиты, опеки, попечительства труда и занятости и департамент здравоохранения Орловской области.

В Богдановском доме-интернате для престарелых в выходные был выявлен очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ранее инфекция была подтверждена у 13 постояльцев и 24 сотрудников учреждения.

По информации департамента здравоохранения области, учреждение работало в закрытом режиме.

По предварительным данным, вирус был занесен персоналом. Окончательные причины распространения заболевания установит Роспотребнадзор.