Володин в 2019 году направил 45,6 млн рублей на благотворительность

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин за последние пять лет направил на благотворительность более 220 миллионов рублей, из них более 45 миллионов в 2019 году, сообщила советник спикера по связям со СМИ Анастасия Кашеварова.

"Вячеслав Володин около 20 лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи", - сообщила Кашеварова в среду в телеграмм-канале. Так и часть своих доходов за 2019 год - 45 млн 635 тысяч рублей - Володин направил на благотворительность, добавила советник.

Она пояснила, что в прошлом году в Володин оказал помощь подшефному лицею-интернату для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот в сумме 27 млн рублей. Также Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" он пожертвовал 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. На создание памятника знаменитой летчице Марине Расковой в городе Энгельс Саратовской области Володин направил 6 млн 996 тысяч рублей, добавила советник. Кроме этого, спикер Госдумы перечислил 4 млн 150 тысяч рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ. Также сообщается, что один млн рублей спикер Думы направил на строительство главного храма Вооруженных Сил РФ. Кроме того, за 2019 год Володин оказал адресную помощь в сумме 1 млн 489 тысяч рублей.

В своем сообщении Кашеварова отметила, что по итогам 2018 года председатель Госдумы Володин также направил часть своих доходов - 38,85 млн рублей на благотворительность, в 2017 году - 25,5 млн рублей, а в 2016 году - 31 млн рублей. В 2014 и 2015 годах он передал на благотворительность около половины полученных доходов - по 40 млн рублей ежегодно.

За прошедшие пять лет председатель Государственной Думы направил на благотворительность более 220 миллионов рублей, добавила советник.

По ее словам, в 1999 году Вячеслав Володин принял участие в создании бизнес-структур. До 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции.

Сегодня большую часть дохода Володина составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году.