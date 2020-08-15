Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 15.08В России 917 884+5 061В мире 21 159 730+253 839

Российский Су-27 "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу поднимали истребитель Су-27 на "перехват" самолета-разведчика США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

После того, как самолет ВМС США развернулся в сторону от государственной границы России, истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Российские военные заявили, что "весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Нарушения границы американским самолетом не допущено.

Накануне российские военные сообщили о "перехвате" Су-27 (истребитель четвертого поколения, ОКБ Сухого) двух самолетов США у границы РФ над Черным морем - стратегического самолета-разведчика RC-135 самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon.

В среду они также сообщали о "перехвате" истребителем Cу-27 двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем.

О вылетах истребителей Су-27 на "перехват" самолетов-разведчиков США над Черным морем в Национальном центре управления обороной РФ сообщали 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля.

13 августа российский истребитель МиГ-31 осуществил "перехват" над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, заявляли в Национальном центре управления обороной РФ.

11 августа в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что три истребителя МиГ-31 вылетали на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.

7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над Охотским морем.

Су-27 Черное море

Новости

МЧС сообщило, что в шахте в Коми на момент ЧП было четыре человека

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

"Воркутауголь" связала ЧП в Коми с нарушением техники безопасности

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

На шахте в Коми погибли четыре горняка из-за обрушения конвейера

ДТП с участием Михаила Ефремова

Михаила Ефремова выписали из больницы

Пандемия коронавируса

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

В России произведена первая партия вакцины от коронавируса

Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Правительство РФ увеличило объем Резервного фонда на 1,8 трлн рублей

Пандемия коронавируса

Минздрав РФ сообщил о начале производства вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека

В России за сутки коронавирус выявлен у 5 061 человека
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');