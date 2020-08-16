Что произошло за день: воскресенье, 16 августа

Митинги в поддержку и против Лукашенко, обновленный минимум по числу случаев COVID-19 в России и смерть внука Назарбаева

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко снова провели телефонный разговор по ситуации в Белоруссии. Россия подтвердила готовность помочь властям страны на основе принципов Договора о создании Союзного государства и по линии ОДКБ. Между тем Минобороны Белоруссии анонсировало учения подразделений ракетных войск и артиллерии вблизи БелАЭС, а также танковые учения у границы с Литвой.

- Сотни тысяч человек вышли в Минске на акцию протеста. Сначала протестующие собрались в районе стелы "Минск - город-Герой", а вечером направились к зданию правительства.

- Митинг сторонников Лукашенко прошел в Минске. По официальным данным, в нем приняли участие более 65 тысяч человек. Президент Белоруссии выступил перед собравшимися. Он заявил, что протестующие сами провоцировали силовиков на жесткие действия. Лукашенко также отметил, что страны Балтии и Украина "приказывают" провести новые выборы, но он этого не допустит. Украина позднее отвергла обвинения.

- В России обновлен суточный минимум по числу новых случаев COVID-19 с апреля. За минувшие сутки были зарегистрированы 4 969 случаев заражения коронавирусом. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа (4 985 случаев).

- В Башкирии активисты снова вышли протестовать против разработки на горе Куштау. По неофициальным данным, в акции приняли участие несколько тысяч человек. Вечером глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что разработку месторождения известняка не будут начинать, пока не будет найден компромисс.

- Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Смерть 29-летнего Айсултана Назарбаева в Лондоне подтвердила его мать Дарига.