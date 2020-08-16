Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Дарига Назарбаева - подтвердила смерть своего сына Айсултана.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - сказала она.

Ее комментарий опубликован на сайте фонда Нурсултана Назарбаева.

О кончине внука первого президента Казахстана в воскресенье в своем телеграмм-канале написал политолог Ербол Едилов. "Скончался в Лондоне Айсултан Назарбаев. Причины смерти выясняются. Ему было всего 30 лет. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой", - написал он.

По данным некоторых изданий, предварительная причина смерти - остановка сердца.