Десять суток ареста получила пара, издевавшаяся над ребенком в Сочи

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полиция арестовала родителей полуторамесячного ребенка, над которым издевались в Ажекском экопоселении Сочи.

Родителей и ребенка нашли в палатке, в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье. На требование поехать в отдел полиции они ответили категорическим отказом и оказали физическое сопротивление полицейским.

В отношении мужчины и женщины был составлен протокол по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Им назначен административный арест сроком на 10 суток. Двухмесячную девочку увезли в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проживающая в Москве пара во время отдыха в Сочи опубликовала в социальных сетях видео с грудным ребенком. На нем мужчина держит ребенка вверх ногами и раскачивает им в стороны, присвистывая. Этот факт возмутил сочинскую общественность. По факту инцидента проверку проводит прокуратура и Следственный комитет России.