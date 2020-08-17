Бывший чиновник Смольного выпал из окна многоэтажного дома

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Калининском районе Петербурга нашли погибшим бывшего руководителя аппарата вице-губернатора Михаила Мокрецова Валентина Верещаки. Как рассказал информированный источник "Интерфакса", около пяти утра его тело нашли под окнами дома на улице Бутлерова.

Предположительно, он выпал из окна на верхнем этаже и умер от травм. При нем нашли документы на имя Валентина Верещаки.

Подробности и причины инцидента устанавливаются.

Верещака в разные годы занимал должности государственной гражданской службы в кадровых подразделениях аппарата полномочного представителя президента в СЗФО, министерстве по налогам и сборам, Федеральной налоговой службе, Министерстве обороны. До 2018 года он был начальником аппарата вице-губернатора Петербурга Мокрецова. После ухода из Смольного на госслужбе больше не работал.