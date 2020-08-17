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Глава "Аэрофлота" призвал строить в РФ аэропорты для лоукостеров

Глава "Аэрофлота" призвал строить в РФ аэропорты для лоукостеров
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Для появления и развития лоукостеров в России необходимо создавать более дешевую аэропортовую инфраструктуру, считает гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

"Мы должны построить специальные аэропорты, которые будут обслуживать лоукостеров. Там должно быть все тоже сведено до минимализма: начиная от системы безопасности, кончая регистрацией и посадкой пассажиров. Это все уменьшает стоимость перевозки, что есть во всем мире - в Европе, в Америке. У нас, к сожалению, в России, до сих пор аэропорта для лоукостера не существует. Это первое, что отпугивает инвестора", - сказал Савельев в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Он также добавил, что потенциального инвестора отпугивают и "постоянные, многочисленные жалобы пассажиров" на сервис в низкобюджетном сегменте.

"Возникает вопрос: почему "Победа" работает, а больше лоукостеров нет, и никто не хочет их создавать? Создание лоукостера - это не просто взял самолет и полетел. У нас с вами было два лоукостера, их так называли все. Это, я напомню, Sky Express и "Авианова". Но тогда не было законодательной базы под лоукостеры. И они оба обанкротились, потому что они просто демпинговали на рынке. А ты не можешь не демпинговать на рынке, если у тебя нет возможностей (снижения цены билета, в том числе за счет удешевления инфраструктуры - ИФ)", - добавил Савельев.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.

Виталий Савельев Аэрофлот Победа

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