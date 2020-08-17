Женский монастырь закрыли в Воронеже из-за вспышки коронавируса

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Алексеево-Акатов женский монастырь, расположенный в Центральном районе Воронежа, закрыт на карантин на две недели, сообщается на официальной странице монастыря в соцсети.

"Монастырь закрыт в связи с противоэпидемическими мероприятиями", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, у нескольких сестер обнаружили коронавирус. Точное количество заразившихся устанавливается.

Алексеево-Акатов монастырь основан в 1620 году. Является одним из старейших монастырей Воронежской епархии.