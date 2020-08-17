Что произошло за день: понедельник, 17 августа

Жучок у военного атташе, передача власти в Белоруссии и конец АУЕ в России

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями. По словам президента Белоруссии, "кому угодно" он конституцию отдавать не хочет, а делиться полномочиями готов, но не под давлением. Перевыборы президента он исключил, но допустил, что после принятия новой конституции возможны выборы и парламента, и президента, и местных органов власти.

- Лидер белорусской оппозиции Тихановская выразила готовность стать лидером нации. Ее штаб призвал белорусов к всеобщей забастовке. О стачке уже объявили, в том числе, шахтеры "Беларуськалия", Минский тракторный завод, готовится к забастовке телеканал "Беларусь 1".

- В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок. В связи с этим в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России.

- В России запретили движение "АУЕ". Верховный суд признал экстремистским движение, члены которого продвигали криминальную идеологию и были причастны к массовым беспорядкам. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь.

- В России за сутки выявлено 4 892 случая COVID-19 в 83 регионах. В Москве 690 заболевших за сутки. Экс-главный инфекционист Москвы заявил о неэффективности изоляции: по мнению Николая Малышева, нужно или ждать появления эффективной вакцины, или смириться с тем, что придется жить с вирусом.

- Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке". Роспотребнадзор и министерство просвещения разрешили регионам провести традиционные школьные линейки 1 сентября, но с условием, что они пройдут не для всей школы сразу. Будут ли учителя вести уроки в масках, решать самим регионам или муниципалитетам.

- В Долине Смерти в США зафиксирована самая высокая на Земле температура. Воздух прогрелся до 54,4 градуса Цельсия. Указываемые некоторыми источниками данные от 1913 года, когда в Долине Смерти, предположительно, температура достигала 56,6 градуса Цельсия, современные ученые считают ошибкой.