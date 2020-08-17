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Минпросвещения отдало на откуп регионов решение о масках для учителей

Минпросвещения отдало на откуп регионов решение о масках для учителей
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Решение о том, должны ли будут школьные педагоги в России носить маски во время уроков, будет приниматься в каждом регионе или муниципалитете отдельно в зависимости от эпидемической ситуации, заявили в Минпросвещения РФ.

"Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты - вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.

Там отметили, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, обязательными маски и перчатки будут только для персонала школьных столовых.

Ранее в СМИ появилась информация, что школьным учителям придется носить на уроках средства индивидуальной защиты.

Также 17 августа стало известно о совместном письме Роспотребнадзора и министерства просвещения России об организации образовательного процесса, которое было направлено региональным властям.

Из него следует, что школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к "дистанционке". А региональным властям разрешено провести традиционные школьные линейки 1 сентября, однако с условием, что они пройдут не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели, а все родители будут носить маски.

В письме напоминается, что в отношении остальных массовых мероприятий между различными классами одной школы или между школами действует запрет.

Хроника коронавируса. Август.

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Минпросвещения

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