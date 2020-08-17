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В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
Архивное фото
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В служебной машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили аппаратуру слежения, заявили в российском МИД.

В связи с этим в министерство была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России Доминик Баккер-Кюлинг. Ей был выражен решительный протест и указана необходимость "незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".

"Отмечено, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения", говорится в сообщении МИД.

Предыдущим "ударом" по двусторонним отношениям министерство в июле назвало решение Нидерландов подать в ЕСПЧ межгосударственный иск к России в связи с крушением малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году. До этого МИД обвинял правительство Нидерландов в давлении на суд в связи с этим процессом и в политизации расследования.

Нидерланды МИД Доминик Баккер-Кюлинг

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