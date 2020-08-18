Режим ЧС введен в Благовещенске после ночного ливня

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Проливные дожди вызвали подтопления на территории Благовещенска, в городе введен режим ЧС, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно сообщению, в Благовещенске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено ввести в городе режим ЧС открыть пункты временного размещения.

Ливень затопил два микрорайона и больше десяти улиц, выведены из строя светофоры, в одном из жилых массивов без электричества остались 55 многоквартирных домов. Кроме того, затопило ряд социальных объектов, в том числе три детсада и две школы.

Также стихия нарушила дорожное сообщение в поселке Новый, в Верхнеблаговещенском жителей готовят к эвакуации.

Городские коммунальные службы приступили к ликвидации последствий ливневых осадков, идет откачка воды и уборка с дорог упавших деревьев.