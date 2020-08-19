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В монастыре под Псковом отменили крестный ход из-за вспышки COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Традиционный крестный ход, который собирает тысячи верующих в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре на престольный праздник - Успение Пресвятой Богородицы, в этом году отменен, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

В епархии пояснили, что отмена крестного хода связана со вспышкой в монастыре коронавирусной инфекции. Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители: четыре насельника монастыря госпитализированы, еще 10 с легкой и бессимптомной формами COVID-19 изолированы в монастыре. Заболевшим оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время богослужения в Псково-Печерском монастыре проводятся только на монастырских площадях с соблюдением необходимой социальной дистанции между молящимися. Для прихожан и паломников совершается только общая исповедь.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа богослужения будут проходить в обычном режиме за исключением того, что все они будут совершаться на монастырских площадях под открытым небом.

Псковская область Псковская епархия РПЦ Коронавирус

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