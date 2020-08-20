Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

Аэропорт в Хабаровске возобновил свою работу после ложного сообщения о минировании

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Хабаровский аэропорт возвращается к работе в прежнем режиме, сообщение о минировании, полученном утром 20 августа, оказалось ложным, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время задерживается порядка 10 рейсов: и местных, и региональных, и один рейс в столицу. Все будут вылетать по готовности. Обычно задержанные в таких обстоятельствах рейсы отправляются в течение часа", - сообщил представитель пресс-службы.

Утром 20 августа из-за сообщения о минировании, из аэропорта было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

"Оперативные мероприятия завершились в 11.57. Угроз не обнаружено", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, череда ложных минирований в аэропорту Хабаровска продолжается около полутора месяцев. За это время, по информации пресс-службы аэропорта, было получено 19-20 сообщений с такой угрозой.

Помимо аэропорта в Хабаровском крае сообщение о минировании 20 августа получили суды.

Хабаровск

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления

Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления

Больше тысячи человек эвакуировали из хабаровского аэропорта

Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Что произошло за день: среда, 19 августа

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с "вагнеровцами"

Минпросвещения предложило отменить педагогическую экспертизу законопроектов

Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей

Сотни узбекских мигрантов собрались на самарской станции Кинель

Сотни узбекских мигрантов собрались на самарской станции Кинель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');