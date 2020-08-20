Аэропорт в Хабаровске возобновил свою работу после ложного сообщения о минировании

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Хабаровский аэропорт возвращается к работе в прежнем режиме, сообщение о минировании, полученном утром 20 августа, оказалось ложным, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время задерживается порядка 10 рейсов: и местных, и региональных, и один рейс в столицу. Все будут вылетать по готовности. Обычно задержанные в таких обстоятельствах рейсы отправляются в течение часа", - сообщил представитель пресс-службы.

Утром 20 августа из-за сообщения о минировании, из аэропорта было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

"Оперативные мероприятия завершились в 11.57. Угроз не обнаружено", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, череда ложных минирований в аэропорту Хабаровска продолжается около полутора месяцев. За это время, по информации пресс-службы аэропорта, было получено 19-20 сообщений с такой угрозой.

Помимо аэропорта в Хабаровском крае сообщение о минировании 20 августа получили суды.