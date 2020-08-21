"Победа" с 17 сентября возобновит рейсы из Казани в Анталью

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" с 17 сентября возобновит рейсы из Казани в турецкую Анталию, сообщила журналистам представитель перевозчика.

"Полеты по этому маршруту возобновятся 17 сентября и будут выполняться дважды в неделю. Теперь в расписании компании более 90 направлений", - отметила она.

Как сообщалось, с 1 августа "Победа" возобновила полеты в Стамбул (заявленная частота - 5 рейсов в неделю), с 10 августа - сразу в два аэропорта Антальи - "Анталия" и "Газипаша" (9 и 7 рейсов в неделю), со 2 сентября - в турецкий курортный город Даламан (3 рейса в неделю).

Регулярные рейсы в Турцию "Победа" остановила в конце марта в связи с ограничениями на фоне распространения COVID-19. До этого она летала из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 NG в одноклассной компоновке.