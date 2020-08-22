На материнский капитал можно будет купить музыкальные инструменты

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральные власти прорабатывают возможность направления средств материнского капитала на покупку музыкальных инструментов, однако с условием, что они будут отечественного производства.

Такое положение содержится в проекте плана мероприятий Десятилетия детства, который размещен в специальном разделе официального портала Минпросвещения России. Согласно документу, Минпромторг, Минпросвещения и Минтруд должны подготовить "предложения по системным мерам", которые должны позволить населению приобрести отечественные музыкальные инструменты на льготных условиях в индивидуальное пользование.

Отдельно упомянуто, что ведомствам нужно рассмотреть вопрос расходования на эти цели материнского капитала.

29 мая 2017 года президент России Владимир Путин своим указом объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства.

По данным Минтруда, подавляющее большинство российских семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Вместе с тем, средства маткапитала можно направить и на другие цели, в том числе на покупку средств реабилитации инвалидов, образование и на формирование накопительной части пенсии матери.