Количество случаев COVID-19 в России превысило 950 тысяч

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России составил 4 921, сообщает оперштаб.

Всего в стране на сегодня 951 897 эпизодов коронавируса. По этому показателю РФ остается на четвертом месте в мире. Лидируют в антирейтинге США с 5,62 млн зараженных. Следом идут Бразилия (3,53 млн) и Индия (2,97 млн). На пятой строчке ЮАР с 603 тыс. заболевших.

В Москве 687 новых инфицированных. В столице за сутки 10 смертей и 1094 выздоровевших. Еще 183 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 161 - в Московской области, 129 - в Ростовской области, 128 - в Ставропольском крае.

В России скончался за сутки 121 человек с COVID-19, число жертв за весь период достигло 16 310.

Поправились и выписаны 767 477 человек, в том числе 6 147 пациентов за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 168 110.