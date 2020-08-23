Подписан второй контракт на поставку С-400 Турции

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Второй контракт на поставку Турции С-400 подписан, но Москве и Анкаре предстоит обсудить финансовую модель его реализации, сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Это уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурно вопрос, связанный с финансированием этого проекта", - сказал Михеев на международном военно-техническом форуме "Армия", отвечая на вопрос о том, начнется ли реализация контракта на поставку дополнительной партии С-400 Турции в 2021 году.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 28 июля.

Ранее Чемезов заявлял, что часть контракта оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.