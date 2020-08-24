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В ЦИК России 31 августа протестируют систему электронного голосования

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Центризбиркоме РФ 31 августа состоится общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), следует из анонса, опубликованного ЦИК.

Отмечается, что в тестировании примут участие избиратели, подавшие заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 (Курская область) и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 (Ярославская область). В этих округах пройдут довыборы депутатов Госдумы. Также на тестирование пригласят представителей экспертного сообщества.

В рамках общественного тестирования будет проводиться презентация организационно-технических аспектов дистанционного электронного голосования. В презентации примут участие представители ЦИК России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, ПАО "Ростелеком", представители политических партий.

Эксперимент по дистанционному электронному голосованию пройдет, помимо этих двух округов, в Москве на муниципальных довыборах.

Единый день голосования в этом году назначен на 13 сентября.

ЦИК РФ

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