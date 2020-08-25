СП нашла проблемы с пенсиями из-за объединения лицевых счетов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ (СП) выявила проблему, связанную с работой системы индивидуального учета Пенсионного фонда России (ПФР): если пенсионеру объединяли пенсионные счета, то часть информации о стаже иногда пропадает и пенсия назначается в меньшем объеме.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах проверки ПФР по организации индивидуального учета, имеющимся в распоряжении "Интерфакса". Проверка охватывала период 2017-2018 гг. и частично 2019 год.

В системе индивидуального учета ПФР за каждым гражданином закреплен "Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица", где хранится, в частности, информация о стаже. Оказалось, что иногда за одним человеком может быть закреплено несколько таких счетов с одним и тем же присвоенным номером СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Из-за этого могут возникнуть проблемы.

"В этом случае счета должны объединяться, и пенсия начисляться исходя из взносов по всем счетам. Однако проверка показала, что так происходит не всегда, и тогда пенсионные права граждан ущемляются", - цитируют в пресс-службе СП слова аудитора Сергея Штогрина.

Согласно отчету, аудиторами было проверено 45 подобных пенсионных дел, и в половине случаев (53,3%) размеры пенсий были увеличены только в ходе проверки, и пенсионерам доплатили 2,2 млн рублей. Между тем, потенциально таких случаев может быть намного больше: как говорится в отчете, в течение трех лет ПФР в целом по РФ провел работу по объединению счетов в отношении 89,8 тыс. пенсионеров.

"Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились", - отмечается в отчете.

Аудиторы обнаружили еще один потенциальный источник проблем с назначением пенсии в необходимом объеме - это процедура проверки сведений о стаже застрахованных в ПФР.

Как говорится в сообщении пресс-службы СП, сведения о стаже сразу же отображаются на индивидуальном лицевом счете только в том случае, если система учета не обнаружит ошибок. На практике число ошибок может достигать 4% от общего числа лиц, по которым представлены данные, и если эти люди обратятся за получением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме.

Об этих и других результатах проверки Палата проинформировала президента России, а также направила рекомендации в правительство РФ.

"По поручению главы государства правительство уже подготовило План проверок назначенных пенсий по данным персонифицированного учета. Их проведет ПФР под контролем Минтруда России. Счетная палата в свою очередь проконтролирует исполнение Плана и полученные результаты", - добавили в пресс-службе палаты.