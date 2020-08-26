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Первому президенту Татарстана поставили прижизненный памятник

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Татарстане, на родине первого президента республики Минтимера Шаймиева - в деревне Аняково - в его присутствии открыли ему памятник, сообщила пресс-служба нынешнего руководителя региона Рустама Минниханова.

Бюст установлен на улице имени Шаймиева.

Минниханов через пресс-службу назвал жизненный путь первого главы республики ориентиром для подрастающего поколения татарстанцев. Он напомнил, что с именем Шаймиева связаны наиболее значимые проекты и программы региона, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека, проекты по возрождению Болгара и Свияжска.

"Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии. А православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией матери", - говорится в пресс-релизе.

Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 годы, сейчас он является госсоветником республики и возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры.

В 2017 году ЮНЕСКО присвоило Шаймиеву статус специального посланника по межкультурному диалогу.

Минтимер Шаймиев Рустам Минниханов Аняково Татарстан

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