Первому президенту Татарстана поставили прижизненный памятник
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Татарстане, на родине первого президента республики Минтимера Шаймиева - в деревне Аняково - в его присутствии открыли ему памятник, сообщила пресс-служба нынешнего руководителя региона Рустама Минниханова.
В Актанышском районе открыли бюст Минтимеру Шаймиеву.— Татар-информ (@tatar_inform) August 26, 2020
Мероприятие прошло при участии Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Бюст первого Президента Татарстана находится в его родной деревне Аняково. pic.twitter.com/5Skvo97CXb
Бюст установлен на улице имени Шаймиева.
Безнең Бабай! 🙂 pic.twitter.com/VVRINtlF2G— Рустам Минниханов (@RusMinnikhanov) August 26, 2020
Минниханов через пресс-службу назвал жизненный путь первого главы республики ориентиром для подрастающего поколения татарстанцев. Он напомнил, что с именем Шаймиева связаны наиболее значимые проекты и программы региона, такие как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека, проекты по возрождению Болгара и Свияжска.
"Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии. А православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией матери", - говорится в пресс-релизе.
Шаймиев руководил Татарстаном с 1991 по 2010 годы, сейчас он является госсоветником республики и возглавляет попечительский совет республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры.
В 2017 году ЮНЕСКО присвоило Шаймиеву статус специального посланника по межкультурному диалогу.