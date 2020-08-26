Хабаровское сельхозпредприятие остановило инвестиции из-за угрозы национализации

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае подконтрольное китайским инвесторам ООО "Хорская буренка" приостановило инвестиционную деятельность из-за угрозы возвращения хозяйства в региональную собственность, сообщил гендиректор предприятия Валентин Воробьев.

"В настоящее время вся проектная деятельность на предприятии свернута. Инвестор оценивает сложившуюся ситуацию как угрозу инвестициям, со всеми вытекающими последствиями", - заявил он.

Регион продал компанию в 2017 году за 195,7 млн рублей компании "Хабаровский аграрий". Молочному предприятию на тот момент принадлежали 2200 голов крупного рогатого скота, 93 объекта недвижимости, в том числе 13 земельных участков и один жилой дом, 447 единиц движимого имущества.

По словам Воробьева, в 2018 году появился китайский инвестор, выкупил предприятие и вложил в развитие животноводства и погашение накопленных долгов приобретенного хозяйства 697 млн рублей.

"Эти деньги потрачены на погашение предыдущих долгов предприятия, обновление парка техники, обеспечение стабильной и своевременной выплаты зарплаты. За три последних года в бюджеты всех уровней только по предприятию "Хорская буренка" выплачено точно и в срок 91,5 млн рублей налогов. Достигнут значительный рост выплат НДФЛ, а это означает рост честных прозрачных доходов работников", - добавил он.

Теперь приватизацию предприятия оспаривает региональное УФАС. Если суд аннулирует торги, Хабаровскому краю придется вернуть инвестору вложенные средства из регионального бюджета, а также то, что он заплатил за акции. Зачем это нужно краевым чиновникам, Воробьев не знает.

Также руководитель хозяйства называет положительным моментом присутствие китайских инвестиций.

"В 2018 году (. . .) в Хабаровский край пришел китайский инвестор, который (. . .) стал единоличным владельцем и учредителем ООО "Хорская буренка ". Здесь необходимо отметить, что слово "китайский " не так страшно, как его пытаются представить. (. . .) Китайские здесь только деньги. Наше - юрлицо, (оно - ИФ) зарегистрировано в муниципальном районе имени Лазо, где работают жители близлежащих сел, земля в соответствии с действующим российским законодательством остается в исключительном ведении РФ", - сказал Воробьев.

УФАС в 2019 году решила оспорить сделку 2017 года по обращению краевого УФСБ: спецслужба передала в ФАС материалы о возможном нарушении организаторами торгов законодательства о защите конкуренции при приватизации государственного имущества.

В ФАС решили, что начальная цена продажи акций "несопоставима с рыночной стоимостью имущества АО "Хорское" в размере 585,4 млн рублей, указанной в отчете оценщика, с уставным капиталом общества в размере 388,6 млн рублей". Доводы УФАС поддержал в суде и Минсельхоз края. Также служба нашла нарушение закона о конкуренции в приватизации предприятия, и решила, что "в результате сговора имущество "Хорского" перешло в собственность иностранных граждан".

Антимонопольный орган возбудил дело в отношении двух участников аукциона - ООО "Хабаровский аграрий" и гражданина Абрама Хачатряна - по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

В мае 2020 года краевой арбитражный суд признал приватизацию предприятия недействительной. 12 августа Шестой арбитражный апелляционный суд отменил это решение.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основателем "Хабаровского агрария" в 2016 году стал Спартак Хачатрян, который в период с сентября 2017 года по май 2019 года являлся директором "Хорской буренки".

За пару недель до аукциона по продаже "Хорского" 90% в ООО "Хабаровский аграрий" получил Юра Мурадян, у Хачатряна осталось 10%. В конце 2017 года Хачатрян вновь увеличил свою долю до 51%, а оставшиеся 49% получило ООО "Евроазия групп" (на 99% принадлежит китайской "Фуюань Цзиньлян современная сельскохозяйственная компания").

На данный момент "Евроазия групп" владеет 99,99% "Хабаровского агрария", Чжоу Чжоуен - 0,01%. Такую же долю последний имеет в самой "Хорской буренке", еще 99,99% в ней принадлежит "Хабаровскому аграрию".