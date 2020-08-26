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Пособник банды Басаева, напавшей на Нальчик в 2005 году, осужден на 18 лет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему военнослужащему МВД РФ Рустаму Дзуеву, признанному виновным в пособничестве банде Басаева, совершившей нападение на Нальчик в 2005 году, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Дзуев во время военной службы во внутренних войсках МВД РФ "содействовал преступным действиям участников устойчивой вооруженной группы (банды) Басаева". Он помогал в незаконном приобретении, перевозке, передаче и хранении орудий совершения преступлений, говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре 2005 года родственник Дзуева, который входил в число участников банды "Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта", предложил ему оказать содействие в перевозке оружия, боеприпасов и взрывчатки из Северной Осетии в село Шалушку Чегемского района КБР. В октябре того же года Дзуев прибыл в Моздок и выполнил возложенную на него задачу, передав груз участникам банды.

Также родственник Дзуева передал ему рюкзак с патронами, ручными гранатами, тротиловыми шашками, взрывателями и поручил перевезти их в Зольский район КБР и спрятать в тайнике, что подсудимый выполнил в тот же день. Кроме того, Дзуев обучил родственника стрельбе из автоматического оружия.

13 и 14 октября 2005 года банда совершила нападение на Нальчик, пытаясь захватить несколько важных объектов на территории города.

Позже против Дзуева возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 209 (пособничество в бандитизме) и части 5 статьи 33, статье 317 УК РФ (пособничество в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Путем сложения наказаний, назначенных ранее по приговорам судов в Чечне, КБР, Самарской области и по настоящему приговору, Дзуеву дали 18 лет колонии особого режима.

В результате нападения боевиков на Нальчик 13 октября 2005 года было убито 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Кроме того, пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов и силовых структур и 92 гражданских лица.

Ростов-на-Дону Рустам Дзуев Шамиль Басаев

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