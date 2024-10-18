Государственный музей Абхазии убрал в архив экспозицию с фотографией Басаева

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государственный музей Абхазии переместил в архив экспозицию, посвященную грузино-абхазской войне, вместе с фотографией Шамиля Басаева.

Как сообщил "Интерфаксу" сотрудник музея, это сделано по распоряжению Министерства обороны Абхазии.

Это ведомство сообщило, что министр обороны, герой Абхазии - генерал-полковник Владимир Ануа с заместителями посетил музей, чтобы ознакомиться с экспозицией, посвященной Героям Абхазии, "где наряду с доблестными командирами, защитниками республики, были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова (признан иноагентом в России), людей, запятнавших высокое звание "Герой Абхазии" своими действиями и высказываниями".

"Руководством министерства обороны было предложено Государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц", - сообщило Минобороны Абхазии.

Скандал из-за фотографии Басаева в экспозиции музея произошел в сентябре после того, как в соцсетях один из российских туристов опубликовал фотографии музейного стенда, посвященного добровольцам, пришедшим на помощь Абхазии во время грузино-абхазской войны. На фото среди других воинов, удостоенных звания героя Абхазии, был Шамиль Басаев. В 1992-1993 годах он командовал отрядом добровольцев с Северного Кавказа, который воевал на стороне Абхазии против грузинской армии.

После заявления посольства России в Абхазии о недопустимости демонстрации фотографии террориста в государственном музее, экспозиция была закрыта для посещения.

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария заявила журналистам, что Абхазия "категорически осуждает любые виды террористической деятельности, подрывающие безопасность общества и угрожающие правам и свободам гражданина и человека". По ее словам, боль бесланской трагедии, чудовищное массовое убийство детей не оставили равнодушными ни одного жителя Абхазии. Омбудсмен отметила, что "никакой героизации Басаева в Абхазии не происходит, но ход истории невозможно поменять".

Басаев причастен к громким терактам 1990-2000-х годов - захвату больницы в Буденновске, вторжению боевиков на территорию Дагестана, нападению на Назрань и Нальчик.