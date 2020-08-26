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США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию

США внесли в черный список несколько российских НИИ из-за работ по химоружию
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США внесло в черный список 33-й Центральный научно-исследовательский институт, три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России, который в том числе участвовал в работе над вакциной от COVID-19 вместе с Центром имени Гамалеии. В черный список также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

Уведомление об этом решении министерство опубликовало в федеральном реестре США.

В этот черный список обычно вносятся предприятия, деятельность которых, по мнению Вашингтона, угрожает национальной безопасности США или идет вразрез с американскими внешнеполитическими приоритетами. Как правило, фигурантам списка либо запрещают покупать в США продукцию двойного назначения, либо – делают этот процесс более сложным.

В пояснениях бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США говорится, что причиной включения российских НИИ в список стало их участие в работе над химоружием.

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