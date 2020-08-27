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В Кремле не в курсе прилета в Минск самолета госструктур РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о посадке в Минске самолета, принадлежащего российским государственным структурам, заявил, что не располагает информацией, какие самолеты летают в белорусскую столицу, и кто находится на их борту.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Я просто не знаю, какие самолеты туда летают, и кто там был на борту. Я не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Минск якобы прилетал самолет, принадлежащий ФСБ РФ.

Кроме того, Пескову был задан вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Григория Рапоты, госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Песков отметил, что "измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас, сейчас, наверное, вот в эти дни не стоит во главе угла, безусловно".

При этом, сказал он, правовая база, на которой зиждется Союзное государство, остается.

"Но вы понимаете, что сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуется", - отметил Песков.

Ранее помощник Рапоты опровергла появившиеся в интернете слухи о его отставке с поста госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

Дмитрий Песков Белоруссия

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