Экс-полицейские в Якутии осуждены за избиение инвалида и пытки электрошокером

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двух бывших полицейских Усть-Майского района Якутии осудили за избиение инвалида с применением электрошокера, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Бывший начальник отдела МВД России по Усть-Майскому району Валерий Александров и бывший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции того же отдела Сергей Кутовой признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения.

Следствие установило, что 6 октября 2018 года Александров и Кутовой в состоянии алкогольного опьянения прибыли в частный дом мужчины с ограниченными физическими возможностями. Там полицейские начали избивать мужчину из-за того, что тот не хотел давать показания о якобы незаконном хранении охотничьего оружия. Александров не менее пяти раз ударил мужчину электрошокером в бедро.

В тот же день потерпевший обратился за медпомощью в больницу. Однако позднее мужчина из-за угроз полицейских написал заявление о прекращении проверки по его обращению.

"Александрову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кутовой осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным. Помимо этого, осужденные лишены специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах на два года каждый", - говорится в релизе.

В ходе предварительного расследования Александров был уволен из органов внутренних дел. Кутовой уволен после оглашения приговора. Свою вину в совершенных преступлениях они не признали.

Приговор в законную силу не вступил.