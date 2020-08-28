"Роснефть" попросила правительство изменить демпфер

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" предложила правительству скорректировать формулу демпфирующей компоненты к обратному акцизу на нефть, использовав для расчета выплат биржевые цены, а не фиксированные условные, как сейчас, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Так компания хочет снизить убытки, понесенные из-за пандемии.

В Минэнерго по инициативе вице-премьера Юрия Борисова 25 августа прошло совещание по этому вопросу, но решений принято не было, знает издание.

Демпфер ввели в 2019 году для снижения волатильности цен на топливо на внутреннем рынке. С этого года демпфер по бензинам рассчитывается как 68% от разницы между экспортной ценой и установленной в законе условной ценой на внутреннем рынке (53 600 рублей за тонну на 2020 год). Так, если экспортная цена превышает условную внутреннюю, то государство платит нефтекомпаниям, стимулируя таким образом поставки на внутренний рынок. При обратной ситуации нефтяникам приходится платить в бюджет.

Сейчас, если реальная оптовая цена на бензин более чем на 10% превышает условную, демпфер обнуляется.

Нефтяники заинтересованы в том, чтобы сдерживать оптовые цены и не поднимать их слишком высоко над установленным уровнем. "Роснефть" предлагает предусмотреть и обратную ситуацию, чтобы демпфер обнулялся, если реальные внутренние цены на 10% ниже условных, как было на рынке весной, пишет газета. В таком случае компании могли бы не платить демпфер в бюджет при низких ценах на нефть.

Получить комментарии "Роснефти", Минэнерго и секретариата Борисова изданию не удалось.

Представитель Минфина сказал, что принятие биржевых цен в качестве условных приведет к уменьшению бюджетных доходов, а допустить этого нельзя. В прошлом году демпфер был выгоден для нефтекомпаний, так как при относительно высоких ценах бюджет выплатил им около 300 млрд рублей. Но в 2020 году цены рухнули, а демпфер стал отрицательным, что усугубило убытки нефтяных компаний в переработке. По оценке Минфина, в целом за год выплаты нефтяников могут составить 500 млрд рублей.

От ситуации с демпфером больше пострадала именно "Роснефть", которая является крупнейшим в стране нефтепереработчиком и при этом выпускает много мазута, что ухудшает экономику НПЗ, пишет издание. В частности, отрицательный демпфер существенным образом повлиял на убыток "Роснефти" в первом полугодии в размере 113 млрд рублей.

Другие крупные нефтяники поддерживают идею о коррекции демпфера, известно "Коммерсанту". Два источника издания на рынке считают, что демпфер "устарел" и надо "ориентироваться на нынешние макроэкономические показатели". При этом компании понимают, что добиться столь значительного сокращения доходов бюджета они не смогут. "Если для компенсации введут новую надбавку к НДПИ, то нам это невыгодно, лучше пусть остается как есть", - сказал один из собеседников газеты.