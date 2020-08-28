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Спрос на российские активы оказался под давлением из-за отравления Навального

На спрос также повлияли протесты в Белоруссии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спрос на российские активы в течение недели, завершившейся 26 августа 2020 года, находился под давлением из-за отравления Алексея Навального и протестов в Белоруссии, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

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Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки России (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции и облигации) за период с 20 по 26 августа составил $50 млн против чистого притока $110 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в российские акции) за отчетную неделю составил $30 млн против $50 чистого притока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в российские акции, был зафиксирован чистый отток на уровне $10 млн по сравнению с чистым притоком $40 млн на предыдущей неделе.

"По итогам недели инвесторы забрали из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки. - ИФ.) всего $29 млн, обеспечив первые оттоки за последние три недели - для акций EM (развивающиеся рынки. - ИФ.) сохранить позитивный импульс потоков по-прежнему непросто. Вместе с тем в среднесрочной перспективе прогресс в разработке вакцины от коронавируса и недавняя слабая динамика котировок должны поддержать акции EM", - пишут аналитики.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $80 млн (восьмая неделя притоков и рекорд с июня) против притока $60 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $10 млн (тринадцатая неделя притоков) против тоже $10 млн чистого притока неделю назад.

"Фонды облигаций GEM получили $1,5 млрд, что стало крупнейшими чистыми притоками в эту категорию фондов с начала июня. В результате притоки в российский рынок облигаций из всех категорий фондов продолжаются 8 недель подряд", - отмечается в обзоре.

Политику Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Он впал в кому. 22 августа его привезли в берлинскую клинику Charite. Врачи 24 августа заявили, что, по результатам анализов, он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Хроника 20 – 28 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
BCS Global Markets Алексей Навальный Белоруссия

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