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Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский дизайнер Артемий Лебедев и гендиректор лаборатории "ИнфоВотч" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Лебедев и Касперская награждаются за заслуги в становлении и развитии российского сегмента интернета.

Кроме того, ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В список награжденных также попал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев: он удостоен Ордена Александра Невского за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

Артемий Лебедев Наталья Касперская Анатолий Торкунов Николай Расторгуев

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