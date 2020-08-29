Артемий Лебедев и Наталья Касперская получили госнаграды

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский дизайнер Артемий Лебедев и гендиректор лаборатории "ИнфоВотч" Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Лебедев и Касперская награждаются за заслуги в становлении и развитии российского сегмента интернета.

Кроме того, ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В список награжденных также попал лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев: он удостоен Ордена Александра Невского за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".