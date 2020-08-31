Дагестанец нашел во дворе подземные комнаты с кувшинами и скелетами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Житель села Уркарах Дахадаевского района Дагестана, благоустраивая двор, нашел на глубине пять-шесть метров две комнаты, посередине которых были скелеты. На полках в комнатах стояли старинные кувшины. В село отправятся археологи, сообщила администрация района.

Чиновники надеются, что археологи сумеют объяснить загадочную находку, которая "всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей".