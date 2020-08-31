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Дагестанец нашел во дворе подземные комнаты с кувшинами и скелетами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Житель села Уркарах Дахадаевского района Дагестана, благоустраивая двор, нашел на глубине пять-шесть метров две комнаты, посередине которых были скелеты. На полках в комнатах стояли старинные кувшины. В село отправятся археологи, сообщила администрация района.

Ремонт — это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Один из таких сюрпризов как раз и случился с одним из жителей села Уркарах. Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своём доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго, во дворе своего дома, на глубине 5-6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты скелеты..... Бригада археологов уже завтра планирует выехать в село Уркарах для изучения истории этих комнат и мы надеемся на то что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома и их соседей. @minkultrd @archeologyandhistory @agiprd @sovet_municipalov_rd #домподдомом #археологическиенаходки

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Чиновники надеются, что археологи сумеют объяснить загадочную находку, которая "всерьез озадачила и хозяев дома, и их соседей".

Дагестан Уркарах

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