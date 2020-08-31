Жительница Казани избила пятилетнего сына за спрятанный планшет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Казани следователи инициировали изъятие пятилетнего мальчика у матери, которая сильно его избила. Об этом сообщила пресс-служба СКР. На нее завели уголовное дело

По версии следствия, 33-летняя женщина 28 августа в подъезде избила сына. Это попало на камеру. На записи видно, как она бьет ребенка по голове, дергает за волосы, толкает. Следователям она сказала, что ребенок без спроса забрал у ее сожителя планшет и спрятал его.

Мальчика положили в больницу на обследовние.

Мать признала вину. Она арестована. В СК отмечают, что она и раньше привлекалась к уголовной ответственности.