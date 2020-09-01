Менеджера заподозрили в хищении 61 млн рублей при утилизации миноносцев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Директора АО "Металло-перерабатывающий завод "Аскона" (МПЗ "Аскона", Северодвинск, Архангельская область) Людмилу Пальченко заподозрили в афере, в результате которой Минобороны потеряло 61 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его данным, по факту следователи УМВД Мурманской области расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

По версии следствия, в декабре 2017 года "Аскона" получил у Минобороны госконтракт стоимостью 201 780 000 рублей на утилизацию двух эскадренных миноносцев проекта 956 "Гремящий" (до 1988 года носил название "Ведущий", списан в 2006 году. - ИФ.) и "Гремящий" (до 2007 года назывался "Безудержный", списан в 2012 году. - ИФ.). Контракт предусматривал также реализацию металлолома, минимальная гарантированная стоимость которого оценивалась в 210,3 млн рублей, говорится в материалах дела. Договор предписывал, что полученные от реализации металла средства МПЗ "Аскона" должен перевести в доход федерального бюджета.

Следствие считает, что завод выполнил все работы по утилизации миноносцев и в течение 2018-2019 года продавал на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже металлолом пяти компаниям.

"Покупатели суммарно заплатили за металлолом 63,9 млн рублей, однако, установило следствие, в доход федерального бюджета по государственному контракту МПЗ "Аскона" перевело только 2,9 млн рублей. Таким образом, Минобороны недополучило 61 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Аферу выявила проверка, ее задокументировали с участием военной прокуратуры Североморского гарнизон, добавил он.

Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарием УМВД России по Мурманской области "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", МПЗ "Аскона" зарегистрирован в 2003 году и занимается обработкой отходов и лома цветных металлов. Уставный капитал компании составляет 700 000 рублей.