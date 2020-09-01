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Лукашенко обошел Путина в топе самых упоминаемых в августе медиаперсон

Лукашенко обошел Путина в топе самых упоминаемых в августе медиаперсон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко возглавил топ-10 самых упоминаемых в персон в августе: он получил 284 958 упоминаний в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

На втором месте по упоминаемости в российской прессе по итогам августа президент РФ Владимир Путин (259 576).

Российский лидер предыдущий раз уступал первое место рейтинга СКАН в январе 2017 года, когда топ-10 медиаперсон возглавил Дональд Трамп, ставший 45-м президентом США.

По итогам августа 2020 года Трамп замкнул тройку лидеров рейтинга - у него 88 825 ссылок.

На четвертом месте оказался оппозиционный политик Алексей Навальный: история с его предполагаемым отравлением 20 августа получила широкий резонанс в СМИ и 60 310 упоминаний.

Пятую позицию рейтинга занял премьер-министр РФ Михаил Мишустин (57 624 ссылки), по итогам июля пребывавший на третьем месте.

Далее в топ-10 следуют президент Украины Владимир Зеленский (51 690, шестое место), мэр Москвы Сергей Собянин (43 168 упоминаний и седьмое место).

Восьмую позицию заняла лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская (36 816 упоминания).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко (22 422) и кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден (22 218) замкнули в августе десятку рейтинга самых упоминаемых персон.

Как считается рейтинг

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в "СКАН" доступны более 45 тыс. источников. Ежедневно в систему поступает более 600 тыс. документов. По итогам июля в СКАН создан 1021 новый источник.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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