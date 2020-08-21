Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента на выборах 3 ноября 2020 года.

"Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", - заявил Байден на конвенции партии.

В среду конвенция избрала Байдена кандидатом в президенты, но для официального выдвижения экс-вице-президент должен был дать на то формальное согласие. На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.

В своем выступлении перед делегатами конвенции Байден обвинил Трампа в том, что его политика привела к разобщению населения, появлению страха, росту агрессии, и в результате Америка "погрузилась во тьму".

Байдена указал, что в настоящее время в стране наблюдается рост безработицы, обеднения основной части населения при обогащении олигархов. Кроме того, экс-вице-президент обвинил Трампа в дезорганизации американской системы здравоохранения, что привело к распространению в стране коронавируса. По его словам, "нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас".

"Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне пост президента, я буду опираться на лучших из нас, а не на худших", - сказал кандидат в президенты, добавив, что будет "союзником света, а не тьмы".