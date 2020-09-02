Умер бывший российский омбудсмен Олег Миронов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Умер первый российский уполномоченный по правам человека, юрист, бывший депутат Госдумы Олег Миронов. Об этом в соцсетях сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Ему был 81 год.

"Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств", - написала Москалькова.

Олег Миронов окончил Саратовский юридический институт, затем там окончил аспирантуру и преподавал. Также он преподавал в Высшей партийной школе. Он был депутатом Госдумы первого и второго созывов, избирался в 1993 и 1995 году от КПРФ.

В 1998 году Госдума проголосовала за его назначение уполномоченным по правам человека в России. Он сменил Сергея Ковалева и оставался в этой должности до 2004 года.