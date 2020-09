Умер бывший российский омбудсмен Олег Миронов

Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов...Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств. ⠀ Для тех, кто знал Олега Орестовича, его уход — это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно... ⠀ Мои самые искренние соболезнования супруге Зое Алексеевне, сыну, родным и близким Олега Орестовича, всем, кто знал и любил его, членам правозащитного сообщества во всём мире. ⠀ Светлая память…

