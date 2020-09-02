В СВР заявили, что внимательно следят за планами Запада в отношении Минска

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Служба внешней разведки России внимательно следит за происходящим в Белоруссии, а также за планами Запада в отношении этой страны, сообщил журналистам в среду директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Поддерживаем постоянный контакт с белорусскими спецслужбами. Внимательно следим за тем, что происходит с западной стороны - какие замыслы, какие планы, какие идеи принимаются там, информируем наших коллег", - заявил Нарышкин.