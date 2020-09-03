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Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога

Правительство РФ не поддержало идею об отмене транспортного налога
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выступило против инициативы нескольких депутатов об отмене в России транспортного налога: от реализации данной меры региональные бюджеты потеряют не менее 160 млрд рублей в год, а их компенсация за счет трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы, считают в кабинете министров.

Законопроект об отмене транспортного налога (N1010832-7) в конце августа внес депутат от "Единой России" Андрей Барышев. Аналогичный законопроект (N1016994-7) в среду внесли в Госдуму члены фракции ЛДПР.

В заключении правительства на инициативу депутатов, которое опубликовано в электронной базе парламента, напоминается, что поступления от транспортного налога подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%.

По оценкам авторов законопроекта, реализация законодательной инициативы приведет к сокращению дохода этих бюджетов бюджетов не менее чем на 160 млрд рублей в год.

"Предлагаемый авторами законопроекта способ компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета не соответствует ряду принципов бюджетной системы РФ, в частности, принципам разграничения доходов и расходов, самостоятельности и сбалансированности бюджетов", - говорится в заключении правительства. Кроме того, источники финансирования расходов федерального бюджета на такие межбюджетные трансферты в законопроекте не указаны.

"С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в заключении.

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