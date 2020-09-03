В Новосибирске освободили 40 человек, незаконно запертых в реабилитационном центре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Новосибирской области возбудили уголовные дела о незаконном лишении свободы и похищении людей, по которым задержан директор реабилитационного центра "Фонд развития социальных программ "Национальный проект" и два его сотрудника, сообщает СУ СКР по региону.

К следователям обратился мужчина, заявивший о применении сотрудниками реабилитационного центра в Заельцовском районе Новосибирска недозволенных методов работы. При обыске совместно с полицией там обнаружили и освободили 40 человек, которых удерживали принудительно. В реабилитационном центре также изъяли наручники, паспорта удерживаемых людей и документацию. Было возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц.

По версии следствия, в реабилитационный центр за помощью обращались люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Когда они попадали в центр, у них отбирали паспорта и ценные вещи. Кроме того, к обратившимся применяли незаконные методы физического и морального воздействия, ограничивали свободу их передвижения. Проходящих реабилитацию принуждали подписать документы о согласии на пребывание в центре, где двери были всегда заперты на замки, а окна были оборудованы металлическими конструкциями с цепями.

Потерпевшими по делу признаны 24 человека, которых ограничивали в передвижении и удерживали взаперти, пока они не были освобождены сотрудниками правоохранительных органов. Одного из потерпевших в начале июля 2020 года заковали в наручники, избили, насильно посадили в машину и против воли доставили в реабилитационный центр. По этому факту были возбуждено дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

Задержаны 37-летний директор и два сотрудника реабилитационного центра, их арестовали.