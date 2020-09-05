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Под Норильском произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в районе поселка Талнах (Норильский промышленный район, Красноярский край), сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Информация о задымлении на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Байкал-2000" поступила днем в субботу.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, горит мусор и покрышки на площади 300 кв.м. На месте работают силы и средства горно-металлургической компании "Норильский никель", сообщили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии, на которых видно, как большой столб дыма поднимается над Норильском из района поселка Талнах.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Байкал-2000" занимается сбором, обработкой и утилизацией промышленных и бытовых отходов, имеет лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Красноярский край Норильск Талнах МЧС

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