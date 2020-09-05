Под Норильском произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов в районе поселка Талнах (Норильский промышленный район, Красноярский край), сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Информация о задымлении на полигоне твердых бытовых отходов ООО "Байкал-2000" поступила днем в субботу.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, горит мусор и покрышки на площади 300 кв.м. На месте работают силы и средства горно-металлургической компании "Норильский никель", сообщили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы опубликовали фотографии, на которых видно, как большой столб дыма поднимается над Норильском из района поселка Талнах.