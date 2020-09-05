В центре Самары обрушилась стена у жилого дома

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Стена трехэтажного дома обрушилась в центре Самары в субботу, сообщает МЧС по Самарской области.

Отмечается, что сообщение об обрушении части стены многоквартирного жилого дома в Ленинском районе по адресу улица Галактионовская, 153 поступило в 14:35 (13:45 по Москве).

Как уточнили в МЧС, установлено, что произошло обрушение несущей стены. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, сказали в ведомстве.

По его данным, дом 1910 года постройки, трехэтажный на девять квартир. Сообщается, что в нем зарегистрированы 50 человек.

В результате обрушения пострадали три квартиры. Для размещения жильцов был организован пункт временного проживания на улице Ленинская, 156.