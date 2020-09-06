Патриарх Кирилл возведёт нового экзарха Белоруссии в сан митрополита

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл совершит в воскресенье чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина, нового экзарха всея Беларуси, сообщает патриаршая пресс-служба.

Возведение в сан митрополита состоится во исполнение постановления Синода о назначении епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина новым главой Белорусской православной церкви.

Чин возведения будет совершен 6 сентября за литургией в храме Христа Спасителя в Москве.