В Карачаево-Черкесии снова заработал резервный COVID-госпиталь

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии возобновил работу резервный COVID-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера, рассчитанный на сто мест, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном оперативном штабе.

Как пояснили в штабе, она возобновлена для предупреждения нагрузки на основной COVID-госпиталь, работающий на базе городской больницы Черкесска.

На 6 сентября в Карачаево-Черкесии в условиях стационара проходят лечение 216 пациентов.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 5 458 человек, в том числе 59 за последние сутки.

Выздоровели 4 468 человек, 28 человек скончались от коронавируса.