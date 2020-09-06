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В Карачаево-Черкесии снова заработал резервный COVID-госпиталь

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии возобновил работу резервный COVID-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера, рассчитанный на сто мест, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в региональном оперативном штабе.

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Как пояснили в штабе, она возобновлена для предупреждения нагрузки на основной COVID-госпиталь, работающий на базе городской больницы Черкесска.

На 6 сентября в Карачаево-Черкесии в условиях стационара проходят лечение 216 пациентов.

Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 5 458 человек, в том числе 59 за последние сутки.

Выздоровели 4 468 человек, 28 человек скончались от коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Карачаево-Черкесия Коронавирус

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