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Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Очередные митинги оппозиции прошли в Белоруссии. Очевидцы насчитали на акции в Минске более 100 тыс. человек. Резиденцию президента в столице охраняли БТР. В МВД Белоруссии подтвердили, что задержаны не менее 100 участников манифестаций. Есть пострадавшие в столкновениях с ОМОНом. Очевидцы рассказывают, что неизвестные в балаклавах заходят в кафе и магазины в центре Минска и задерживают молодых людей с бело-красно-белой атрибутикой.

- В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19, показатель остался на уровне субботы. В Москве 620 новых зараженных, но Сергей Собянин уверен, что предстоящий сезон 2020-2021 гг. Москва пройдет без новых карантинных ограничений.

- Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России. По словам главы Минобороны РФ, впервые за долгое время самолеты дальней авиации Б-52 начали подходить к российским границам.

- Более 700 тыс. человек приняли участие в праздновании 873-летия Москвы. Из-за пандемии торжества прошли без традиционных массовых гуляний.

- Facebook не позволил французу вести прямую трансляцию своей смерти. 57-летний мужчина страдает от неизлечимого заболевания и намерен перестать пить воду, принимать пищу и лекарства.

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