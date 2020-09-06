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Facebook не позволил французу вести прямую трансляцию своей смерти

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Facebook заблокирует трансляцию смерти француза Алена Кока, который сам намеревался в режиме онлайн показывать свои последние дни. Об этом сообщает "Би-би-си".

57-летний мужчина страдает от неизлечимого заболевания и намерен перестать пить воду, принимать пищу и лекарства.

"Я знаю, что предстоящие дни будут трудными, но я сделал свой выбор, я спокоен", - сказал он.

Ранее он призывал изменить законодательство Франции и позволить смертельно больным пациентам заканчивать жизнь так, как они хотят. В июле Крок написал письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором просил "позволить ему умереть с достоинством" и описывал испытываемые им в связи с болезнью страдания.

Макрон ответил, что очень сочувствует мужчине, но не может поставить себя выше законов.

Как отмечает "Би-би-си", эвтаназия запрещена во Франции и вызывает массу споров в стране.

Facebook не позволит Кроку вести трансляцию его последних дней, так как в соцсети запрещена демонстрация самоубийства.

facebook Франция

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