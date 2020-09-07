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Минтранс будет добиваться переориентации пищевых грузов на российские порты

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Минтрансе подчеркивают важность переориентации грузопотока пищевых грузов на российские порты. Об этом глава ведомства Евгений Дитрих заявил на совещании с представителями грузоотправителей и стивидорных компаний, строящих терминалы порта Усть-Луга.

"Транспортники понимают, что тенденции на мировом рынке в немалой степени складываются под влиянием пандемии. Запрос на зерновые растет, и энергичное создание мощностей для крупнейшей составляющей нашего агроэкспорта - это приоритетная и перспективная задача", - сказал он.

По его словам, эта продукция должна перегружаться через российские морские порты.

Задачей ведомства он назвал сведение воедино интересов экспортеров и стивидорных компаний.

В 2024 году Россия "получит на Северо-Западе современные специализированные мощности для экспорта в Европу", добавил Дитрих.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которого цитирует пресс-служба Минтранса, назвал регион драйвером строительства портовых мощностей и локализации большинства грузов в России.

"Я надеюсь, что инвестиционные проекты, которые мы реализуем не только в Усть-Луге, но и в Приморске (на противоположном берегу Финского залива. - ИФ.), позволят стать мощнейшей европейской перевалочной базой", - сказал он.

Минтранс Усть-Луга Евгений Дитрих Александр Дрозденко Ленинградская область

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