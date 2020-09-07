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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48Заразились
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Власти Кубани будут вводить карантин только в местах очагов COVID-19

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края будут закрывать на карантин предприятия и организации, где выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в понедельник.

"Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий (в Краснодарском крае - ИФ). Закрывать будем только отдельно взятые предприятия - там, где выявлен очаг заболевания", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

Губернатор охарактеризовал обстановку по COVID-19 на Кубани как "стабильную, контролируемую".

Последние две недели, сообщил он, в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растет число выздоровевших. Выписан 9 591 человек - 81% от общего количества заболевших.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Краснодарском крае до 18 сентября.

Краснодарский край коронавирус

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