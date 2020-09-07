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Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры опровергли информацию о росте случаев заражения коронавирусом в Турции из-за приезжающих на отдых российских туристов, сообщили "Интерфаксу" представители турбизнеса.

"Турция сейчас на пике заболеваемости COVID-19. СМИ пишут, что у нас всего восемь случаев заражения коронавирусом в Анталье, это очень мало. У нас пугают изоляцией тех, кто сидит с зараженными рядом в самолете, но по факту турки выполняют все меры безопасности, среди россиян не наблюдается рост, а это значит, что большинство туристов возвращается здоровыми", - сказали агентству в пресс-службе туроператора "Интурист".

Ранее СМИ сообщили, что турецкие врачи забили тревогу в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19 в стране. По мнению медиков, со стороны Турции очень непредусмотрительно пускать к себе туристов из других стран и не требовать от них тестирования на коронавирус по прибытии. В частности, они упомянули Россию, откуда после возобновления авиасообщения прибывает наибольшее число туристов.

В компании отметили, что они не получают информацию о туристах, которых изолируют из-за соседства с зараженными в самолете или о тех, кого посадили на карантин по прибытии в Турцию. "Туристы могут сообщить это своему турагенту. Но нас об этом они уведомлять не обязаны. Со своей стороны мы соблюдаем все возможные меры безопасности - санитайзеры, перчатки, маски", - добавили в "Интуристе".

"С момента восстановления авиасообщения между РФ и Турцией и открытия туристического сезона-2020 среди наших клиентов не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом", - заявили в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

В других российских компаниях также не подтвердили информацию о многочисленных случаях заражения российских туристов в Турции.

В крупных турецких отелях тоже не наблюдают вспышки вируса. По заявлениям отельеров, выделенные для заболевших блоки номеров пока пустуют.

Между тем число заразившихся коронавирусом в Турции за минувшую неделю составило 9 673 человека, при этом 5 сентября показатели достигли исторического максимума с середины мая - 1 673 заболевших за сутки. Количество ежедневных тестов на коронавирус в августе превысило 100 тыс., в то время как в июле их было не более 40 тысяч. Как сообщают турецкие СМИ, на статистику прохождения тестирования могут влиять сотрудники туриндустрии, у которых все чаще обнаруживаются признаки коронавируса.

Прямые авиарейсы в Анталью возобновились 10 августа из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Позже к ним добавились Казань, Новосибирск и Калининград. По прибытии в Анталью всем пассажирам измеряют температуру - в случае, если она повышена, их направляют на тестирование. Туристы могут пройти тесты на коронавирус в аэропорту, частных и государственных клиниках, в отелях.

В августе Анталью посетило 336,4 тыс. российских туристов.

Турция коронавирус Интурист TEZ Tour

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